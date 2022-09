FBI-agenten hebben vorige maand tijdens de huiszoeking in het onderkomen van oud-president Donald Trump een document gevonden dat de militaire verdediging, inclusief haar nucleaire macht, van een buitenlandse regering beschrijft, meldt The Washington Post op basis van anonieme bronnen. Om welk land het gaat, wordt niet gemeld. Evenmin of het gaat om een bondgenoot van de Verenigde Staten of een vijandige mogendheid.