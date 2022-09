De nieuwe premier Liz Truss van Groot-Brittannië heeft de nieuwe ministersploeg bekendgemaakt. Kwasi Kwarteng wordt minister van Financiën, in het kabinet van Boris Johnson was hij minister van Economische Zaken. James Cleverly is verantwoordelijk voor Buitenlandse Zaken en Thérèse Coffey wordt vicepremier en minister van Volksgezondheid.