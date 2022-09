Een urenlange zoektocht van de Canadese politie naar de man die wordt gezocht voor de dodelijke steekpartijen in de provincie Saskatchewan heeft dinsdag niets opgeleverd. Na een mogelijke waarneming van Myles Sanderson in de inheemse gemeenschap James Smith Cree Nation is de verdachte niet aangetroffen, laat de politie weten die zegt dat de zoektocht doorgaat.