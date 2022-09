Computergamesbedrijf Ubisoft is dinsdag flink gestegen op Wall Street, waar het Franse bedrijf ook een notering heeft. De aandelen van Ubisoft werden na een veel grotere sprong uiteindelijk 4,4 procent meer waard nadat het Chinese techconcern Tencent had bekendgemaakt zijn belang in de onderneming te willen vergroten. Tencent bezit nu al 4,5 procent van Ubisoft, dat wordt circa 10 procent.