Kamer voor straf voor verspreiders en bezitters pedohandboeken

De Tweede Kamer is voor het strafbaar stellen van het in bezit hebben of verspreiden van pedohandboeken. „Walgelijk” en „verwerpelijk” vinden zowel coalitie als oppositie dat instructies over seksueel kindermisbruik en het ontlopen van straf na het misbruik worden verspreid. Het wetsvoorstel van minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) kan op steun rekenen, maar zowel coalitie als oppositie hebben zorgen over de handhaafbaarheid van de wet.