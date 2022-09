Kaag wil dat mensen met contant geld kunnen blijven betalen

Banken moeten ervoor zorgen dat mensen in de toekomst ook nog met munten en biljetten kunnen betalen en dat niet alles via een digitale overboeking of met een betaalkaart gebeurt. Ook als buitenlandse banken de Nederlandse markt betreden moet de infrastructuur hiervoor behouden blijven, zelfs al zal een steeds groter deel van de betalingen met giraal geld worden verricht. Dat schrijft minister Sigrid Kaag van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer waarin ze haar visie op het bankenlandschap uiteenzet.