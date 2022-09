Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) heeft in zijn rapport over de onhoudbare situatie in en rond de kerncentrale van Zaporizja in het zuiden van Oekraïne gepleit voor de onmiddellijke instelling van een nucleaire veiligheidszone en bewaking om ongelukken te voorkomen. De VN-organisatie is klaar om meteen met de besprekingen te beginnen die daartoe moeten leiden.