Waterbeheerders: geen sprake van structurele verbetering droogte

Rijkswaterstaat en de waterschappen verwachten geen structurele verbetering van de aanhoudende droogte, ondanks dat het later in de week wel gaat regenen. De neerslag zal echter buiig zijn en het gaat niet overal evenveel regenen. De grondwaterstand blijft uitzonderlijk laag en ook het waterpeil in de grote rivieren blijft laag. De kwaliteit van het water gaat verder achteruit door botulisme en blauwalg. De natuur loopt zeer grote en deels onherstelbare schade op, aldus de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling LCW.