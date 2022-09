In New York, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, zijn de aandelenbeurzen dinsdag weifelend begonnen aan de verkorte handelsweek. Naast de energiecrisis in Europa gaat de aandacht op Wall Street vooral uit naar de ontwikkelingen rond de inflatie en de toekomstige renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank om de stijging van de consumentenprijzen aan te pakken.