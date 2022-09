Het Openbaar Ministerie verdenkt de 27-jarige man uit Roosendaal die was betrokken bij het zeer ernstige verkeersongeval in Oud Gastel van roekeloos rijden. Justitie meent dat hij schuldig is aan het ongeval. De rechter-commissaris heeft dinsdag bepaald dat de man de komende twee weken blijft vastzitten, meldt het OM.