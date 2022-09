Bij een brand in een bedrijf dat olievaten produceert op de Isarweg in industriegebied Europoort komt veel rook vrij, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand woedt in het dak van het pand. Bewoners en bedrijven in de nabije omgeving worden gewaarschuwd om uit voorzorg uit de rook te blijven, deuren en ramen te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten.