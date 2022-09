De inflatie in de landen die zijn aangesloten bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is in juli licht gedaald ten opzichte van een maand eerder. Het is voor het eerst sinds november 2020 dat het algemene prijspeil is afgenomen. De daling wordt veroorzaakt door een minder sterke toename van de energieprijzen in de meeste OESO-landen in juli.