De Europese gasprijs ging dinsdag weer stevig omlaag na de forse opmars een dag eerder. De gasprijs schoot maandag omhoog in een reactie op het besluit van het Russische staatsgasconcern Gazprom om de gasleveringen aan Duitsland via de belangrijke pijpleiding Nord Stream 1 langer stil te leggen. Rusland stuurt nog wel gas via een route door Oekraïne naar Europa.