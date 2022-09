In de eerste helft van dit jaar zijn volgens het Russische statistiekbureau 419.000 mensen uit Rusland geëmigreerd. Dat zijn er meer dan twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Het Russische persbureau RBC schrijft dat het voor het eerst in de recente geschiedenis is dat de emigratie hoger is dan de immigratie, die in het eerste half jaar 322.000 mensen bedroeg.