Duizenden mensen in het zuiden van Zuid-Korea hebben hun huis moeten verlaten vanwege tyfoon Hinnamnor. Zuid-Koreaanse media melden dat bijna 3500 mensen in veiligheid zijn gebracht. Ongeveer 15.000 inwoners van door aardverschuivingen en overstromingen bedreigde gebieden hebben het advies gekregen te vertrekken. Ruim 20.000 mensen zitten zonder stroom. Tot nu toe is er een vermiste.