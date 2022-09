Op de tweede dag van de strafzaak over de dodelijke aanrijding van motoragent Arno de Korte krijgen zijn nabestaanden het woord. Het streven van het Openbaar Ministerie is om daarna het requisitoir te houden, uitmondend in een strafeis tegen Willem M. De 47-jarige vrachtwagenchauffeur uit Melissant (Zuid-Holland) wordt verdacht van moord dan wel doodslag.