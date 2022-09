Advies: actie tegen tekort digitale vaardigheid cultuursector

Verdere digitalisering van de culturele en creatieve sector biedt mooie kansen om meer mensen te bereiken en nieuwe dingen te doen, maar er is te weinig digitaal vaardig personeel in deze wereld. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een nieuw advies aan de regering. „Hier is echt actie op nodig, te meer omdat banen in de culturele en creatieve sector qua beloning niet kunnen concurreren met andere sectoren”, waarschuwt het adviesorgaan.