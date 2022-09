Tientallen doden door aardbeving in China

Door een aardbeving in de Chinese provincie Sichuan, in het zuidwesten van het land, zijn maandag volgens de staatsmedia ten minste 46 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er tientallen gewonden gevallen en zestien personen als vermist opgegeven. Verscheidene huizen zijn zwaar beschadigd. De beving op een diepte van 16 kilometer had volgens de Amerikaanse geologische dienst (USGS) een kracht van 6.6. Het Chinese persbureau Xinhua sprak zelfs van 6.8.