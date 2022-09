Europese gasprijs schiet omhoog na langere sluiting Nord Stream 1

De Europese gasprijs schoot maandagochtend op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam met bijna een derde omhoog na het besluit van het Russische staatsgasconcern Gazprom op vrijdag om de leveringen via de belangrijke pijplijn Nord Stream 1 langer stil te leggen. Gazprom wijst daarbij op technische problemen. Woensdag werd de pijpleiding tussen Rusland en Duitsland via de Oostzee al voor drie dagen stilgelegd vanwege onderhoud.