Duizenden Russen bewijzen Gorbatsjov laatste eer in Moskou

Duizenden Russen hebben zaterdag afscheid genomen van Michail Gorbatsjov. De laatste leider van de Sovjet-Unie overleed eerder deze week op 91-jarige leeftijd. Hij werd zaterdagmiddag begraven op het prestigieuze kloosterkerkhof Novodjevitsje in Moskou naast zijn vrouw Raisa, die in 1999 aan kanker bezweek. Het was een sobere plechtigheid. Een militair orkest speelde het Russische volkslied en er klonken saluutschoten. President Vladimir Poetin schitterde door afwezigheid.