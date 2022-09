De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zaterdag in een telefoongesprek met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin gezegd dat Turkije als bemiddelaar kan optreden in de kwestie rond de kerncentrale in de Oekraïense regio Zaporizja. Volgens het kantoor van de Turkse president wil het land „een bemiddelde rol spelen, zoals het ook bij de ‘graandeal’ deed”.