De politie heeft vrijdag vier mensen aangehouden na de vondst van 2000 kilo illegale tabak voor een waterpijp in een pand in Wekerom (Gelderland). Na de vondst van de shisha-tabak aan de Roekelseweg, werden de vier rond 23.00 uur aangehouden in een auto in Veenendaal. De verdachten zijn twee mannen (24 en 27 jaar) zonder vaste woon- of verblijfplaats, een 45-jarige vrouw uit Tiel en een 52-jarige man uit Tiel.