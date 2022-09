In de loop van zaterdag draait de wind in de door brand geteisterde Mariapeel bij Griendtsveen van oostelijke naar meer westelijke richtingen. Dat is goed nieuws voor de Brabantse dorpen die tot nog toe onder de rook lagen, Minder goed nieuws is het voor Limburgse dorpen als America en Horst. Dat zei een woordvoerder van de brandweer Limburg Noord zaterdagochtend.