De 27-jarige verdachte van het dodelijk ongeval waardoor vrijdagavond twee vrouwen en twee kinderen omkwamen in het Brabantse Oud Gastel, zit zaterdag nog vast. Dat laat een woordvoerder van de politie weten. Of het 9-jarige meisje dat vrijdag gewond raakte nog in het ziekenhuis ligt, weet de politiewoordvoerder niet. „Zij was na het ongeluk wel aanspreekbaar”, aldus de zegsman.