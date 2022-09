De N307/Overijsselseweg bij Dronten blijft in ieder geval tot zaterdag 12.00 uur gesloten in beide richtingen als gevolg van de grote stroomstoring die delen van Flevoland vrijdag trof. FlevoWegen meldde dat herstelwerkzaamheden, waaronder het opruimen van stroomkabels, uitlopen en dat de heropening van de weg daardoor langer duurt dan was voorzien.