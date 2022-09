Wall Street lager na banencijfers en leveringsstop Gazprom

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag na een hoger begin alsnog met verliezen de handel uit gegaan. Beleggers reageerden in eerste instantie positief op het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Het sentiment sloeg gedurende de sessie om, ook vanwege zorgen over de energiemarkt in Europa. Een belangrijke gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland blijft na onderhoud langer dan gepland dicht. Volgens het Russische Gazprom vanwege een technisch defect. In Europa werd deze boodschap met scepsis ontvangen.