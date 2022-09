IAEA komt begin volgende week met rapport kerncentrale Zaporizja

Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) komt „begin volgende week” met een gedetailleerd rapport over de veiligheid van de grote kerncentrale in de Oekraïense regio Zaporizja. Dat zei IAEA-chef Rafael Grossi vrijdag in een persconferentie. Daarin uitte hij zijn bezorgdheid over de situatie in en rondom het nucleaire complex. Die bezorgdheid is ingegeven door wat Grossi een „algemeen bekend feit” noemde: er wordt flink gevochten in de regio waar de centrale staat. Om diezelfde reden maakt hij zich zorgen over de veiligheid van het personeel in de centrale. Dinsdag praat Grossi de Veiligheidsraad van de VN bij.