Israëlische ouders haalden woensdagmiddag opgelucht adem toen ze via de media hoorden dat de scholen de volgende dag weer open zouden gaan. De stakingsdreiging in het onderwijs was voorbij. „Dank aan God”, zei een buurvrouw. „Alles is voorbereid. De kinderen zijn er helemaal klaar voor. Ze zijn naar de kapper geweest en de schoolboeken zijn ingekocht.”