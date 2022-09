De Floriade Expo 2022 verwacht dit jaar het (flink teruggeschroefde) verwachte bezoekersaantal van 680.000 te gaan halen. De noodlijdende wereldtuinbouwtentoonstelling telde tot en met woensdag 31 augustus 473.768 bezoekers. „Waarmee we het in juli in de gemeenteraad gestelde aangepaste aantal van 680.000 bezoekers, haalbaar achten”, meldt de Floriade vrijdag.