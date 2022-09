Verhuizing RIVM wederom vertraagd: niet eerder dan 2025

De oplevering van het nieuwe kantoor van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is nogmaals uitgesteld. Het pand waar ook het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) moet worden ondergebracht, zal niet eerder dan 2025 worden opgeleverd vanwege extra werkzaamheden. Dat schrijft zorgminister Ernst Kuipers in een Kamerbrief. Het is nog onduidelijk welke kosten die werkzaamheden en de vertraging met zich meebrengen.