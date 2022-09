De taximarkt voor consumenten is in de coronaperiode „hard geraakt”. In het begin van de coronapandemie liep de vraag met zo’n 90 procent terug, en eind vorig jaar was er nog altijd veel minder vraag naar taxi’s dan voor corona. De omzet van taxichauffeurs is met 40 tot 50 procent teruggelopen, schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Kamer.