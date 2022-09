De G7-landen zijn in principe akkoord met een prijsplafond voor Russische olie. Met de invoering van een maximumprijs willen de grote industrielanden ervoor zorgen dat Moskou minder verdient aan de verkoop van fossiele brandstoffen, waardoor Rusland zijn oorlog in Oekraïne minder goed zou kunnen financieren. De G7-landen spraken eerder op vrijdag over het plan dat uit de koker van de Verenigd Staten komt.