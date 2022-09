Er zijn flink wat files in Flevoland als gevolg van de grote stroomstoring die de provincie vrijdagmiddag trof. Waarschijnlijk kwam de stroomstoring door een gebroken hoogspanningskabel in de omgeving van Dronten, meldt de brandweer. Omdat de A6 in beide richtingen dicht is tussen Lelystad en de Ketelbrug, lopen de andere wegen vol, meldt de ANWB.