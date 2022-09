OM wil geen straf maar behandeling voor doden vader in psychose

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag de rechtbank in Amsterdam gevraagd een 33-jarige man te ontslaan van rechtsvervolging en tbs met voorwaarden op te leggen. De man doodde in de nacht van 26 op 27 december zijn 84-jarige vader in diens seniorenwoning aan de Koornhorst in Amsterdam-Zuidoost. Hij deed dat volledig in de ban van een psychose en was ten tijde van het dodelijke geweld ontoerekeningsvatbaar, zo hebben gedragsdeskundigen vastgesteld. Hij moet behandeld worden. Het OM neemt die conclusies over.