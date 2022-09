In het Friese dorp Ried is vogelgriep vastgesteld in een vleeskuikenbedrijf. Daarom moeten 104.000 kuikens worden afgemaakt. Er liggen geen andere pluimveebedrijven binnen een straal van een kilometer die vanwege de nabijheid ook moeten worden geruimd, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.