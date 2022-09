Tubbergen praat de direct omwonenden van het ‘asielhotel’ in Albergen maandagavond bij over het bereikte akkoord met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en het Rijk. Dat gebeurt tijdens een besloten bijeenkomst in het zalencentrum in Albergen, staat in een brief die de inwoners vrijdagmiddag van de gemeente hebben gekregen.