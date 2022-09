Een grote brand in een recyclebedrijf voor elektronische apparatuur in de Duitse grensplaats Baesweiler zorgt voor stankoverlast in de regio rond Schinveld en Sittard. Bij de brandweer zijn daarover meerdere klachten binnengekomen, zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid Limburg vrijdag rond de middag.