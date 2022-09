De AEX-index op het Damrak ging vrijdag omhoog, waarmee wat herstel werd getoond van de flinke verliezen een dag eerder. Beleggers wachten vooral op het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat later op de dag komt. In de hoofdindex op Beursplein 5 ging betalingsbedrijf Adyen aan kop. Zorgtechnologiebedrijf Philips was hekkensluiter bij de hoofdfondsen.