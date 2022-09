Aan de Schietbaanlaan in het Brabantse Best heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een natuurbrand gewoed. Volgens de brandweer stond een stuk grond van ongeveer tweehonderd bij tachtig meter in brand. Er rukten meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Inmiddels is de brand onder controle, maar de brandweer verwacht nog wel enige tijd bezig te zijn met nablussen.