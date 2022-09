Brandende waxinelichtjes gevonden bij natuurbrand in Best

Op bospaden in het stuk natuur in het Brabantse Best waar in de nacht van donderdag op vrijdag brand heeft gewoed, zijn door de brandweer brandende waxinelichtjes gevonden. Dat bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio desgevraagd na berichtgeving van de NOS. Volgens een woordvoerder waren ze daar neergezet vanwege een tocht die voor de jeugd was uitgezet. Of ze ook de oorzaak waren van de brand, wordt volgens hem onderzocht.