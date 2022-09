Philips betaalt openbaar aanklagers in de Verenigde Staten ruim 24 miljoen dollar (24,1 miljoen euro) wegens vermeende misleiding van Amerikaanse zorgverzekeringsprogramma’s. Met de schikking zetten het medisch-technologisch bedrijf en justitie in de VS een punt achter de kwestie. Aanklagers beschuldigden een dochteronderneming van Philips ervan leveranciers van medische apparatuur te hebben omgekocht.