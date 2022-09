Een vrachtschip geladen met 3000 ton Oekraïense mais is donderdag in de Bosporus aan de grond gelopen. De 173 meter lange Lady Zehma, geregistreerd in Panama, raakte op drift door problemen met het roer. Volgens de gouverneur van Istanbul deden zich aan boord geen ongelukken voor en ligt de boot op een veilige plek voor anker. De Turkse kustwacht is in de buurt.