Shell zal geen belang nemen in het grote Russische olie- en gasproject Sakhalin-2 waarvan het bedrijf eerder mede-eigenaar was. De Russische president Vladimir Poetin bepaalde deze zomer per decreet dat alle rechten in het winningsproject voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en olie overgingen naar een nieuwe Russische onderneming. Shell blijft nu met lege handen achter na de ingreep van het Kremlin.