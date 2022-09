Verdachte aangeklaagd voor moord op Nederlandse militair in VS

De 22-jarige man die is aangehouden voor het neerschieten van Nederlandse militairen in de Amerikaanse stad Indianapolis wordt volgens lokale media aangeklaagd wegens moord. Deze Shamar Duncan is volgens aanklagers niet alleen verantwoordelijk voor de dood van de 26-jarige Simmie Poetsema, maar ook voor het verwonden van de twee Nederlandse commando’s die ook werden beschoten. Aanklagers beschouwen dat als twee moordpogingen.