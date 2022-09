In een bosgebied aan de Donk bij het Limburgse dorp Kessel is donderdagmiddag een zeer grote brand uitgebroken. De brandweer heeft twee pelotons opgeroepen. De brand brak rond 14.50 uur uit. Rond 17.00 uur meldde de brandweer het vuur onder controle te hebben, maar er is nog geen sein brand meester gegeven.