Duitsland wil vijfde terminal voor vloeibaar gemaakt aardgas

Duitsland wil een vijfde drijvende terminal voor de import van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) aanleggen om zo de afhankelijkheid van Russisch aardgas te verminderen. Dat meldde het Duitse ministerie van Economische Zaken. Rusland is de gasleveringen aan Duitsland via de belangrijke pijpleiding Nord Stream 1 steeds verder aan het afknijpen. Momenteel ligt die pijplijn een paar dagen stil en er is vrees dat Moskou de gasleveringen via Nord Stream 1 helemaal gaat stilleggen.