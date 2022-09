Veel Nederlandse automobilisten zijn de afgelopen dagen de Duitse grens overgegaan om te profiteren van de tijdelijke accijnsverlaging op brandstof in Duitsland, waardoor het goedkoper was om daar te tanken. Dat zegt een woordvoerder van Belangenvereniging Tankstations (BETA). Sinds vannacht is die Duitse accijnsverlaging afgelopen waardoor de prijzen aan de pomp in Duitsland weer vergelijkbaar zijn met die in Nederland.