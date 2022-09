EZK zag hoge winning na beving als bewijs van noodzaak Groningen

Bij het ministerie van Economische Zaken werd niet ingegrepen toen in het voorjaar van 2013 bleek dat de gaswinning in Groningen dat jaar nog hoger zou uitvallen dan al gedacht. Dit terwijl het jaar ervoor een beving in Huizinge voor veel angst en onrust bij inwoners zorgde. De ambtelijke top besloot gewoon door te gaan met de productie. „Dit toont alleen maar aan dat Nederland Groningen hard nodig heeft”, schreef een ambtenaar toentertijd in een e-mail aan oud-topambtenaar Jos de Groot.