Langs de randen van de brandhaard in de Mariapeel is sprake van verhoogde concentraties koolmonoxide. De brandweer verwacht dat die concentraties later donderdag afnemen zodra de temperatuur stijgt en de rook minder neerslaat. Vanwege de koolmonoxide moest een ploeg van Staatsbosbeheer zich woensdagavond terugtrekken uit een gebied dat onder de rook lag. De dienst was daar bezig met bluswerkzaamheden.