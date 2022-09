Het aantal hypotheekaanvragen is vorige maand opnieuw gedaald. Volgens Hypotheken Data Netwerk (HDN) werden er in augustus, wat doorgaans toch al een rustige maand is, circa 28.000 hypotheken aangevraagd. Dat waren er dezelfde maand een jaar eerder circa 34.000. Ook in augustus 2019 en augustus 2020 lag het aantal aanvragen boven de 30.000.